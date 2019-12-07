Сын Константина Цзю одержал 15-ю победу подряд Боксер является гражданином Австралии.

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Константина Цзю Тим Цзю одержал свою очередную победу.

6 декабря в Сиднее Цзю-младший одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде над Джеком Брубейкером.

Эта победа стала для боксера 15-й подряд на профессиональном ринге.

После поединка Цзю-младший заявил, что хотел бы провести бой в России.

«Я бы с удовольствием подрался в России. Это моя мечта. Я хочу представлять Австралию и Россию во всем мире, но это возможно только путем завоевания титулов», - приводит слова боксера The Sydney Morning Herald.