Андрей Рябинский: Хантер – очень опасный и сложный соперник - Советский спорт
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07 декабря 2019 13:36БоксНечаев Юрий

Андрей Рябинский: Хантер – очень опасный и сложный соперник

Поветкин и Хантер выйдут на ринг в андеркарде реванша Энди Руис - Энтони Джошуа.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал свое мнение о сопернике Александра Поветкина Майкле Хантере.

«Хантер - очень опасный и сложный соперник, - цитирует Рябинского ТАСС. - Бой будет непростой, Саше надо готовиться к обилию активных действий и серьезной нагрузке в процессе поединка. Готовиться к тому, чтобы пройти полную дистанцию. Но Саша в хорошей форме, он неплохо готов».

Напомним, Хантер и Поветкин выйдут на ринг 7 декабря.

Российский боксер провел 37 поединков, в которых одержал 35 побед (24 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Хантера 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.

Победитель этого боя станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе.

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