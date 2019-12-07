Бой Поветкина и Хантера завершился вничью Поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.

Бой прошел на открытой арене в пригороде Эр-Рияда - Эд-Диръии (Саудовская Аравия) и продолжался все 12 раундов. По его итогам судьи не смогли определить победителя - 115-113, 113-115, 114-114.

После этого поединка в активе 40-летнего Поветкина стало 35 побед (24 нокаутом), одна ничья и два поражения. В послужном списке 31-летнего Хантера - 18 побед (12 нокаутом), одна ничья и одно поражение.