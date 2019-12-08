Майкл Хантер: Результат боя с Поветкиным считаю несправедливым Американец Майкл Хантер прокомментировал поединок с российским боксером Александром Поветкиным за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA.

Новости СМИ2 - Результат считаю несправедливым. Но буду работать дальше. Спасибо Александру за бой, - цитирует Хантера ТАСС. Напомним, что поединок прошел на открытой арене в пригороде Эр-Рияда - Эд-Диръии и завершился вничью.