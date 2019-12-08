Юбенк-младший победил Коробова техническим нокаутом

В Нью-Йорке прошел вечер бокса, главным боем которого стал поединок за временный титул WBA между россиянином Матвеем Коробовым и британцем Крисом Юбенком-младшим.
В первом раунде Матвею удалось нанести несколько хороших ударов с дальней дистанции. Однако уже в следующем раунде, в одном из эпизодов, россиянин травмировал левое плечо и не смог продолжить борьбу.
Таким образом, британец одержал досрочную победу техническим нокаутом и завоевал титул. Свой следующий поединок Крис может провести против Джермелла Чарло, обладателя пояса WBC.
Отметим, что на счету 36-летнего Коробова 28 побед, из которых 14 – нокаутом, три поражения, одна ничья. 30-летний британец в 32 поединках одержал 29 побед.
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