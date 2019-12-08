Александр Поветкин: Хочется поблагодарить всех болельщиков за то, что поддерживали Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал итоги боя с американцем Майклом Хантером.

- Хочется поблагодарить всех болельщиков за то, что поддерживали. Ваша помощь была очень мне нужна и сильно ощущалась во время боя. Не совсем получилось то, что хотел бы. Но я иду, иду вперед. Я буду воевать дальше, - сказал Поветкин на видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

Добавим, что пПоединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.

После этого поединка в активе 40-летнего Поветкина стало 35 побед (24 нокаутом), одна ничья и два поражения.