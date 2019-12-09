Поветкин - о бое с Хантером: В какой-то момент я зациклился на один удар - Советский спорт
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09 декабря 2019 09:49БоксНечаев Юрий

Поветкин - о бое с Хантером: В какой-то момент я зациклился на один удар

Российский боксер впервые в карьере завершил поединок вничью.

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал свой бой с американцем Майклом Хантером.

«Могу сказать, что в один момент я зациклился на удар. Я хорошо попадал по сопернику, а он качался, но не падал. В концовке я где-то подустал, с другой стороны, по ходу боя я чувствовал себя нормально. В какой-то момент у меня многое начало получаться, и я зарядился на один удар. А когда хочешь «вдарить», и это не получается, то устаешь», - приводит слова боксера «РИА Новости».

Напомним, что поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между Поветкиным и Хантером завершился вничью.

После этого поединка в активе 40-летнего Поветкина стало 35 побед (24 нокаутом), одна ничья и два поражения.

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