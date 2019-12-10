Энтони Джошуа: Я готов подраться с Уайлдером Британец хочет стать абсолютным чемпионом мира.

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Британский боксер Энтони Джошуа после недавней победы над Энди Руисом заявил, что в ближайшее время хотел бы провести поединок против Деонтея Уайлдера и стать абсолютным чемпионом мира.

– Я готов подраться с Уайлдером. Я вернул себе пояса и теперь хочу встретиться с ним. Но я не заглядываю слишком далеко в будущее. Нельзя отвлекаться от того, что прямо перед тобой. Буду шаг за шагом идти вперед. Нокаутирую всех претендентов, а потом, когда большие мальчики будут готовы, я стану новым абсолютным чемпионом. Я очень хочу этого добиться, – цитирует боксера Boxing Scene.

Энтони пожелал ему удачи в матче-реванше с Тайсоном Фьюри за титул WBC, запланированном на февраль следующего года.

Напомним, что на прошлой неделе Джошуа победил судейским решением Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса WBO, IBO, WBA, IBF в тяжелом весе по версии WBO, WBA, IBO и IBF.

В следующем поединке британец проведет защита своих титулов либо против украинца Александра Усика, либо против болгарина Кубрата Пулева.