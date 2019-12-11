Джошуа готов провести бой с победителем реванша Уайлдер – Фьюри Их поединок состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе.

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Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, рассказал о планах британского боксера.

«Он вернется в апреле. Не забывайте про реванш Уайлдер – Фьюри. Честно говоря, я устал говорить про Деонтея, потому что люди знают, что он отказался от поединка.

Время покажет, но я могу сказать вам, что Джошуа готов к бою с победителем реванша Уайлдер – Фьюри», – цитирует Хирна BoxingNews 24.

В крайнем поединке Джошуа одолел мексиканца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса.