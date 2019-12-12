Поветкин готов вновь выйти на ринг против Хантера в середине 2020 года В первом поединке боксеры не смогли выявить победителя.

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Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин рассказал, что в середине следующего года будет готов к повторному поединку против Майкла Хантера.

«Месяц-полтора на восстановление хватит. Середина 2020 года? Да, вполне реально, что это может произойти», - сказал боксер ТАСС.

Также Поветкин рассказал, какие выводы сделал после первого боя.

«Нужно делать свою работу и слушать установки тренера. Я какое-то время действовал по плану, а потом заряжался на удар и уже ничего не слышал. Из-за этого много чего не получилось», - отметил Поветкин.

Напомним, в прошедшие выходные бой между Поветкиным и Хантером завершился вничью. Победитель этого поединка должен был стать претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии WBA.

Поветкин одержал 35 побед (24 нокаутом), потерпел два поражения и один бой завершил вничью.

В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом) одно поражение и одна ничья.