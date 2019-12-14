Рахим Чахкиев – Емельяненко: Играй красиво, Саша, что ж, ты воин, ринга испугался

Олимпийский чемпион по боксу 2008 года Рахим Чахкиев вновь предпринял попытку вызвать на поединок в ринге бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
«Не думал, что в моей жизни будут еще сборы, – написал Чахкиев на своей странице в социальной сети Instagram. – А то, что бои и подавно. Но жизнь игра, играй красиво, Саша Емьльяненко. Иди в ринг.
Помню Сашу еще по «Большим Гонкам» на Первом канале. Кажется, шел 2010 год. Еще тогда он показался мне человеком неординарным и загадочным, способным на всякого рода фееричные авантюры. Мог быка свалить, зуб отдал! А еще он прекрасно помнит, что в чистую проиграл моему одноклубнику Плиеву Хизиру. И не постеснялся ничейного результата. Ну да ладно! Времена минувшие. А сегодня неожиданно для себя вновь очутился в ринге с «железным человеком» и вновь гордиться этой победой превращая бокс в цирк. Ну что ж, ты воин, испугался ринга, когда твой вызов принимает боксер».
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Наворачиваем🥊 🏃🏽♂️ Не думал, что в моей жизни будут ещё сборы. А то, что бои и подавно. Но жизнь игра, играй красиво #СашаЕмельяненкоИдиВРинг Помню Сашу ещё по «Большим Гонкам» на Первом канале, кажется шёл 2010 год. Ещё тогда он показался мне человеком неординарным и загадочным, способным на всякого рода фееричные авантюры. Мог быка свалить, зуб отдал ! Вот, а ещё он прекрасно помнит, что в чистую проиграл моему одноклубнику Плиеву Хизиру. И не постеснялся ничейного результата. Ну да ладно! Времена минувшие. А сегодня неожиданно для себя вновь очутился в ринге с «железным человеком» и вновь гордиться этой победой превращая бокс в цирк. Ну что ж ты воин испугался ринга, когда твой вызов принимает боксёр. @alexemelyanenko #суета
Публикация от Рахим Чахкиев (@rakhimboxing)
Чахкиев завершил карьеру в профессиональном боксе в 2017 году. В его активе 26 побед и три поражения.
38-летний Емельяненко за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 36 поединках. 29 ноября Александр провел поединок с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, победив нокаутом в первом раунде.