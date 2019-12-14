Рахим Чахкиев – Емельяненко: Играй красиво, Саша, что ж, ты воин, ринга испугался Боксер еще раз вызвал бойца ММA на поединок.

Олимпийский чемпион по боксу 2008 года Рахим Чахкиев вновь предпринял попытку вызвать на поединок в ринге бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Не думал, что в моей жизни будут еще сборы, – написал Чахкиев на своей странице в социальной сети Instagram. – А то, что бои и подавно. Но жизнь игра, играй красиво, Саша Емьльяненко. Иди в ринг.

Помню Сашу еще по «Большим Гонкам» на Первом канале. Кажется, шел 2010 год. Еще тогда он показался мне человеком неординарным и загадочным, способным на всякого рода фееричные авантюры. Мог быка свалить, зуб отдал! А еще он прекрасно помнит, что в чистую проиграл моему одноклубнику Плиеву Хизиру. И не постеснялся ничейного результата. Ну да ладно! Времена минувшие. А сегодня неожиданно для себя вновь очутился в ринге с «железным человеком» и вновь гордиться этой победой превращая бокс в цирк. Ну что ж, ты воин, испугался ринга, когда твой вызов принимает боксер».

Чахкиев завершил карьеру в профессиональном боксе в 2017 году. В его активе 26 побед и три поражения.

38-летний Емельяненко за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 36 поединках. 29 ноября Александр провел поединок с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, победив нокаутом в первом раунде.