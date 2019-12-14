Сергей Ковалев: Как ты ведешь себя в поражении, определяет, кто ты – Человек-паук или Человек-пук

2 ноября нынешнего года в Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок за титул чемпиона мира во версии WBO в полутяжелом весе между россиянином Сергеем Ковалем и мескиканцем Саулем Альваресом. Действующий чемпион Ковалев проиграл претенденту. В 11-м раунде Альварес выиграл бой нокаутом.
В свежем сообщении на своей странице в Instagram Ковалев написал о том, как он отреагировал на неудачу, намекнув, что причиной поражения могли стать неудачная подготовка и проблемы со сгонкой веса.
«Однажды, в фильме «Человек-Паук» я услышал фразу: «Человека судят по тому, как он справляется с поражением», – написал 36-летний Ковалев. – С тех пор я не могу отделаться от ощущения, что сценаристы этого фильма украли один из моих основных жизненных правил.
В молодости один заводчик питбулей объяснил мне, почему собаки, у которых нет ни одного поражения, стоят дешевле, чем те, которые проигрывали. Он сказал, что только поражение может показать истинный характер бойца и готовность идти до конца. Несмотря на сломанные ноги или большую потерю крови. У поражения может быть много причин: ошибки в подготовке, неверный выбор тренировочного лагеря, некачественная фарма. Но умение не сдаваться, всегда будет стоить дороже любых триумфальных шествий.
Именно то, как ты ведешь себя в поражении, определяет кто ты: Человек-Паук или Человек-Пук. Казалось бы, разница всего в одной букве, но смысл меняется кардинально.
P.S. Да, и на всякий случай, я впервые в своей карьере с 1994 года взвешивался без трусов».
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🇷🇺Однажды, в фильме «Человек-Паук» я услышал фразу: «человека судят по тому, как он справляется с поражением». С тех пор я не могу отделаться от ощущения, что сценаристы этого фильма украли один из моих основных жизненных правил. В молодости один заводчик питбулей объяснил мне, почему собаки, у которых нет ни одного поражения, стоят дешевле, чем те, которые проигрывали. Он сказал, что только поражение может показать истинный характер бойца и готовность идти до конца, не смотря на сломанные ноги или большую потерю крови. У поражения может быть много причин: ошибки в подготовке, неверный выбор тренировочного лагеря, некачественная фарма. Но умение не сдаваться, всегда будет стоить дороже любых триумфальных шествий. Именно то, как ты ведешь себя в поражении, определяет кто ты: Человек-Паук или Человек-Пук. Казалось бы разница всего в одной букве, но смысл меняется кардинально. P. S. Да, и на всякий случай, я впервые в своей карьере с 1994 года взвешивался без трусов😬🤦🏼♂️ #крашер #Ковалёв #бокс
Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)
В активе Ковалева 40 боев на профессиональном ринге. Он одержал 34 победы (29 нокаутом) при одной ничьей и пяти поражениях.