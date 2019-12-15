Кроуфорд защитил титул WBO, нокаутировав Каваляускаса Бой завершился в девятом раунде.

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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошел поединок за титул по версии WBO между чемпионом Теренсом Кроуфордом и претендентом на пояс Эдигиусом Каваляускасом.

В седьмом раунде американец отправил литовца в нокдаун, а спустя два раунда Каваляускас вновь оказался на полу. После чего рефери остановил бой, зафиксировав победу чемпиона.

Для Кроуфорда эта защита титула стала уже третьей, которым он владеет с июня 2018 года. До этого он одержал победы над Хосе Бенавидесом и Амиром Ханом.

Отметим, что 32-летний американец остается непобедимым для своих соперников, проведя в своей карьере 36 боев, 27 из которых завершились нокаутом.

Что касается литовца, то это поражение стало для него первым при 21 победе и одной ничьей.