Тайсон Фьюри: Хочу драться до 50 лет. Не хочу быть тренером. Я – шоумен На данный момент британец провел 30 боев, одержал 29 побед и завершил один поединок вничью.

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о планах на будущее. Также он отметил, что если бы не бокс, то «ушел бы в глубокий запой».

«Мне всего 31 год. Я хочу драться до 50 лет. В моей жизни есть только бокс, и если его не станет, то я уйду в глубокий запой. Не хочу быть тренером или менеджером. Я – шоумен», – заявил Фьюри в интервью Behind The Gloves.

22 февраля 2020 года Фьюри проведет ответный поединок против американца Деонтея Уайлдера. Напомним, их первая встреча завершилась вничью.