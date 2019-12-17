Денис Лебедев: Подготовку к бою с Мчуну начал раньше – за 12 недель

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал о своей подготовке к бою с Табисо Мчуну за вакантный титул WBC Silver.
«Обычно я начинаю полноценную подготовку за шесть-восемь недель, – приводит слова 40-летнего российского боксера официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса». – Но сейчас я долго не боксировал, поэтому начал подготовку пораньше – за 12 недель до боя.
Работал не спеша и с отдыхом. Начались мои сборы в Ялте, потом переместился в Севастополь, где под руководством легендарной личности Валентина Ивановича Соболевского начал работать в парах. Ребята были полегче меня, молодыми и настырными. Далее моя работа продолжилась в Кисловодске».
Напомним, свой предыдущий бой Лебедев провел 24 ноября 2018 года, когда победил американца Майка Уилсона.
Бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске.
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