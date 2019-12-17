Альварес освободил титул, выигранный в бою с Ковалевым Поединок состоялся 3 ноября.

Мексиканец Сауль Альварес отказался от чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской организации (WBO), который он выиграл в бою против россиянина Сергея Ковалева.

«Альварес освободил титул. Но он сможет еще претендовать на него в будущем», – сказал ТАСС представитель WBA.

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).