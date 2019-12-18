Фьюри и Уайлдер обязательно проведут третий бой летом 2020 года Реванш состоится при любом исходе поединка, который состоится 22 февраля.

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и действующий чемпион WBC американец Деонтей Уалдер проведут свой третий поединок летом 2020 года. Об этом в интервью радиостанции talkSPORT заявил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен

«Тайсон вернется на ринг 22 февраля в бою с Уайлдером. И они сразятся еще раз следующим летом вне зависимости от того, кто победит. Уже все решено», – заявил Уоррен.

Бой Фьюри – Уайлдер за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. В первом бою, который состоялся в Лос-Анджелесе 1 декабря 2018 года, по ходу поединка доминировал Фьюри, но Уайлдер дважды отправлял британца в нокдаун. Бой продлился 12 раундов и завершился ничьей раздельным судейским решением.