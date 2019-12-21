Джейкобс победил Чавеса в Финиксе

Бывший чемпион мира в средней весовой категории по версиям WBA и IBF Дэниэл Джейкобс одержал победу над мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом в рамках вечера профессионального бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе.
Поединок был завершен в перерыве перед шестым раундом, когда Чавес отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму руки. Отметим, что его решение вызвало крайнее возмущение болельщиков, которые начали забрасывать боксера посторонними предметами.
Теперь на счету Джейкобса 36 побед в профессиональном боксе при трех поражениях. Чавес проиграл четвертый из своих 57 поединков.
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