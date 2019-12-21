Денис Лебедев: Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл? Российский боксер Денис Лебедев после поражения от южноафриканца Табисо Мчуну заявил, что, скорее всего, завершит карьеру.

- Наверное, это звоночек, что нужно уступать дорогу молодым. Есть в жизни много других серьезных дел. Я сделал, что смог. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл?.. У Табисо я должен был выигрывать. Реванш с Мчуну? Зачем народ смешить… - приводит слова Лебедева «РИА Новости».

После этого поединка в активе 40-летнего россиянина теперь 32 победы (23 нокаутом) и три поражения.