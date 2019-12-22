Валуев – о поражении Лебедева: Когда боксер возвращается в ринг из-за денег, это заканчивается плохо Россиянин потерпел третье поражение в карьере.

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Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение Дениса Лебедева в бою с Тхабисо Мчуну.

«Денис сдал в плане кондиций. Мчуну – серьезный соперник. Он из тех, кто может не дать своему противнику выглядеть предпочтительно. Рано или поздно решение о завершении карьеры всем приходится принимать. Одно могу сказать: всегда обидно, что иногда бойцов финансовое положение может заставить возвращаться обратно в ринг. Как правило, это заканчивается нехорошо», – приводит слова Валуева «РЕН ТВ».

Напомним, поединок Лебедев – Мчуну продлился все двенадцать раундов и завершился победой боксера из ЮАР единогласным решением судей.

Этот бой стал для 40-летнего россиянина первым после возобновления карьеры.

В послужном списке Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA с 2012 по 2017 год и IBF в 2016 году. В активе Мчуну 22 победы (13 нокаутом) и пять поражений.

После поражения Лебедев заявил, что, скорее всего, этот бой станет для него последним в карьере.