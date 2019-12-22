Тхабисо Мчуну: Лебедев допустил ошибку, что вышел со мной Южноафриканец Тхабисо Мчуну – о своей победе в поединке с Денисом Лебедевым.

- Лебедев допустил ошибку, что вышел со мной. Если бы он хотел легкой победы, ему стоило выбрать кого-то попроще, чем я. Я все-таки не такой простой соперник, я дрался за мировой титул, дрался с такими ребятами, как Александр Усик.

Наверное, он выбрал меня, потому что верил в себя, но я повторюсь, если он реально рассчитывал на победу, ему надо было выбрать кого-то ниже значительно ниже рейтингом, - приводит слова Мчуну «РИА Новости».

Накануне Лебедев заявил о возможном завершении карьеры после поражения с бою с Мчуну.