WBA: Решение по поводу реванша между Поветкиным и Хантером еще не принято Обладателем титула суперчемпиона мира является Энтони Джошуа.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) все еще рассматривает возможность боя-реванша между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

– Решение по данному бою пока не принято, – цитирует представителя ассоциации агентство ТАСС.

Напомним, что поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед, 24 из которых завершились нокаутом, а также два поражения и одна ничья. В активе 31-летнего Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение и одна ничья.