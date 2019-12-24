Уайлдер хочет нокаутировать Фьюри в ответном поединке

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о планах на поединок с британцем Тайсоном Фьюри.
«Я настроен и готов сотворить очередной хайлайт для своего резюме. Считаю себя самым зрелищным боксером в тяжелом весе. Меня не интересуют слова Фьюри, его поражение станет очередным украшением моей карьеры», – цитирует американца Boxing Scene.
Напомним, бой Уайлдера и Фьюри состоится 22 февраля 2020 года и пройдет в Лас-Вегасе.
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