Уайлдер хочет нокаутировать Фьюри в ответном поединке Первый бой прошел в декабря 2018 года и завершился вничью. При этом американец отправил соперника в нокдаун.

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о планах на поединок с британцем Тайсоном Фьюри.

«Я настроен и готов сотворить очередной хайлайт для своего резюме. Считаю себя самым зрелищным боксером в тяжелом весе. Меня не интересуют слова Фьюри, его поражение станет очередным украшением моей карьеры», – цитирует американца Boxing Scene.

Напомним, бой Уайлдера и Фьюри состоится 22 февраля 2020 года и пройдет в Лас-Вегасе.