Бивол может провести поединок с Рамиресом

- Возможен бой с Хильберто Рамиресом в 2020 году. Этот поединок интересен нам и фанатам. Если бы этот бой стал объединительными за титулы WBA и Всемирной боксерской организации (WBO), он бы привлек очень много внимания, - цитирует ТАСС менеджера российского боксера Вадима Корнилова.
Напомним, что, на пояс WBO кроме Рамиреса претендуют россияне Умар Саламов и Максим Власов.
Добавим, что на счету 29-летнего Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.
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