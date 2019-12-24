Бивол может провести поединок с Рамиресом Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в 2020 году может провести поединок с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

- Возможен бой с Хильберто Рамиресом в 2020 году. Этот поединок интересен нам и фанатам. Если бы этот бой стал объединительными за титулы WBA и Всемирной боксерской организации (WBO), он бы привлек очень много внимания, - цитирует ТАСС менеджера российского боксера Вадима Корнилова.

Напомним, что, на пояс WBO кроме Рамиреса претендуют россияне Умар Саламов и Максим Власов.

Добавим, что на счету 29-летнего Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.