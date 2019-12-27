Деонтей Уайлдер: После 22 февраля больше не будет вопросов без ответов Американский чемпион WBC Деонтей Уайлдер – о предстоящем поединке против британца Тайсона Фьюри.

Загрузка...

«После 22 февраля больше не будет вопросов без ответов. Я закончу то, что начал, и в этот раз Фьюри так быстро не поднимется», - написал Уайлдер в своем Instagram.

Напомним, что первый бой чемпиона WBC в тяжелом весе Уайлдера и экс-обладателя титулов WBA (Super), IBF и WBO Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью.