Деонтей Уайлдер: После 22 февраля больше не будет вопросов без ответов

«После 22 февраля больше не будет вопросов без ответов. Я закончу то, что начал, и в этот раз Фьюри так быстро не поднимется», - написал Уайлдер в своем Instagram.
Напомним, что первый бой чемпиона WBC в тяжелом весе Уайлдера и экс-обладателя титулов WBA (Super), IBF и WBO Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью.
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