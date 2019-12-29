Тайсон Фьюри: Собираюсь забрать решение о победителе второго поединка из рук судей Британский боксер Тайсон Фьюри намерен добиться досрочной победы в реванше с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

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- Я победил Уайлдера в прошлый раз 10-2 по раундам, но в итоге получил ничью. Это было очень спорным решением. На этот раз все будет по-другому. Я собираюсь забрать решение о победителе второго поединка из рук судей, - цитирует Фьюри Boxing News 24.

Напомним, что первый бой чемпиона WBC в тяжелом весе Уайлдера и экс-обладателя титулов WBA (Super), IBF и WBO Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью.