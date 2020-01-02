Бетербиев может отказаться от боя в Китае из-за политики властей в отношении уйгуров

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты первого пояса в поединке с Мэном Фаньлуном из Китая, сообщает AllBoxing.ru.
Напомним, торги на проведение боя выиграла китайская компания Longjoy Sports, предложившая призовой фонд 1,9 миллиона долларов. Таким образом Бетербиев должен провести защиту титула IBF в Китае, однако 34-летний российский боксер не желает боксировать в Поднебесной из-за политики властей в отношении мусульман-уйгуров.
Если Бетербиев откажется от боя, титул будет объявлен вакантным, а соперником Мэна Фаньлуна станет британец Джошуа Буатси или немец Доминик Бозель.
Добавим, что после перехода в профессиональный бокс Бетербиев выиграл все 15 проведенных боев.
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Неймар: Мы с Мбаппе, действительно, два больших ребенка Нападающий «ПСЖ» рассказал в интервью France Football, что никуда из Парижа он переезжать не собирается. 28.12.2019 15:30 Футбол Туманов Дмитрий Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Не «достали» Достала. Российская «молодежка» проиграла чехам на старте МЧМ Молодежная сборная России начала свой путь за медалями чемпионата мира матчем против хозяев турнира чехов. Получилось не очень, вратарь Лукаш Достал творил чудеса. 26.12.2019 20:15 Хоккей Трофименко Кирилл Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав Фанатам в 2020 году послаблений ждать не стоит Главный редактор «Советского спорта» строит предположения о том, как будут складываться отношения между фанатским сообществом и «правоохранительными органами». 27.12.2019 10:00 Футбол Яременко Николай Гюнцель стал жертвой (Ев)гения Малкина… …А сам Джино принял удар от Ткачука, Боровицки и Пажо. 31.12.2019 08:30 Хоккей Славин Виталий