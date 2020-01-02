Бетербиев может отказаться от боя в Китае из-за политики властей в отношении уйгуров - Советский спорт
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02 января 2020 12:13БоксЛипкин Антон

Бетербиев может отказаться от боя в Китае из-за политики властей в отношении уйгуров

Российский боксер должен провести обязательную защиту титула IBF с Мэном Фаньлуном.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты первого пояса в поединке с Мэном Фаньлуном из Китая, сообщает AllBoxing.ru.

Напомним, торги на проведение боя выиграла китайская компания Longjoy Sports, предложившая призовой фонд 1,9 миллиона долларов. Таким образом Бетербиев должен провести защиту титула IBF в Китае, однако 34-летний российский боксер не желает боксировать в Поднебесной из-за политики властей в отношении мусульман-уйгуров.

Если Бетербиев откажется от боя, титул будет объявлен вакантным, а соперником Мэна Фаньлуна станет британец Джошуа Буатси или немец Доминик Бозель.

Добавим, что после перехода в профессиональный бокс Бетербиев выиграл все 15 проведенных боев.

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