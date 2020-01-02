Денис Лебедев: Поединок с Мчуну дал понять, что мне пора заканчивать 21 декабря россиянин уступил южноафриканцу Табисо Мчуну в бою за титул WBC Silver.

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Бывший чемпион по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе российский боксер Денис Лебедев подтвердил информацию о том, что он завершил свою спортивную карьеру.

– Ранее я объявлял о завершении карьеры, но я не мог усидеть на диване, все чешется. Смотрю бои, и бокс в каждой частичке моего тела. И сердце мое каждый день звало меня обратно в ринг. Может, я много на себя взял, но я сказал, что вот беру этого парня и смогу выиграть у него. Федерация бокса России поддержала меня, организовала бой. Наверно, этот бой нужен был мне, чтобы понять, что хватит, пора заканчивать. Я уже на самоподготовке чувствовал себя неважно, не всё получалось. Я не справлялся даже со своими спарринг-партнерами, но это были не мальчики для битья, – цитирует Лебедева «РИА-Новости».

Отметим, что 21 декабря Лебедев проиграл 31-летнему южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей в поединке за вакантный титул WBC Silver. После боя он заявил, что, скорее всего, завершит карьеру.

На профессиональном ринге в активе 40-летнего россиянина 32 победы (23 нокаутом) и три поражения.