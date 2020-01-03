Джошуа планирует провести 15 боев до завершения карьеры Британец не собирается уходить из бокса в ближайшие несколько лет.

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Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа рассказал, как видит свою дальнейшую карьеру.

«До конца карьеры планирую провести еще 14 - 15 боев. Всего тогда их получится 35 - 40», - цитирует Sky Sports Джошуа.

Всего на счету Джошуа 24 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 23 победы (21 нокаутом) и потерпел одно поражение.

В 2019 году британец провел два боя против Энди Руиса. В июне Джошуа потерпел неожиданное поражение, однако 7 декабря взял реванш и вернул себе чемпионские пояса.