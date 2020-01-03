Энтони Джошуа: Я хочу, чтобы среди моих соперников были такие боксеры, как Усик Украинец может стать следующим соперником Джошуа.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа поделился мнением об украинском боксере Александре Усик.

«Усик - великий боксер полутяжелого веса, абсолютный чемпион. Это очень достойный соперник. Я хочу, чтобы среди моих соперников были такие боксеры, как Усик. В него сложно попасть, так как он хорошо двигается. Он решил подняться в более высокую категорию, чтобы получить свой кусок пирога из моих рук», - цитирует Джошуа BoxingScene.

Напомним, Усик является абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Осенью 2020 года он дебютировал в тяжелом дивизионе, победив американца Чазза Уизерспуна. Украинец является обязательным претендентом на титул по версии WBO. В послужном списке боксера 17 побед (13 нокаутом) в 17 поединках.

Джошуа провел 24 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 23 победы (21 нокаутом) и потерпел одно поражение.

В 2019 году британец провел два боя против Энди Руиса. В июне Джошуа потерпел неожиданное поражение, однако 7 декабря взял реванш и вернул себе чемпионские пояса.