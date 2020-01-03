Евгений Тищенко: Лебедев всем все доказал, Денис был чемпионом по двум версиям Российский боксер Евгений Тищенко прокомментировал решение Дениса Лебедева завершить спортивную карьеру.

- Денис принял правильное решение, ему 40 лет. Он всем все доказал, Денис был чемпионом по двум версиям. Даже проигранный бой с Табисо Мчуну он провел неплохо. Так что Денис принял верное решение, надо заняться семьей и другими делами. Но он в любом случае вписал свое имя в историю бокса, - приводит слова Тищенко «РИА Новости».

Напомним, что 2 января бывший чемпион по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев подтвердил информацию о том, что он завершил свою спортивную карьеру.

Отметим, что 21 декабря Лебедев проиграл 31-летнему южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей в поединке за вакантный титул WBC Silver.

На профессиональном ринге в активе 40-летнего россиянина 32 победы (23 нокаутом) и три поражения.