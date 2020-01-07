Михаил Алоян: Надеюсь, что мой следующий бой будет за титул чемпиона WBA Поражение от Тете дало ему понять, что он может конкурировать с лучшими боксерами.

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Российский боксер Михаил Алоян поделился впечатлениями от поединка против Золани Тете, в котором он уступил судейским решением осенью 2018 года.

– После боя с Тете пришло осознание, что рановато вышел на чемпионский бой. Но с другой стороны – мне не 19-20 лет. И тут такая ситуация: вроде бы рано вышел, но при этом и пора было. Но тот поединок с Тете дал мне большой опыт, уверенность в себе, что я могу драться на таком уровне. Там нет ничего сверхъестественного. Но после того боя я спустился в свою весовую категорию, во втором наилегчайшем весе мне комфортнее. Мой следующий бой, надеюсь, уже должен быть за титул чемпиона WBA. Скорее всего, он состоится в мае или июне, – цитирует Алояна портал AllBoxing.ru.

Напомним, что 13 октября 2018 года Алоян проиграл Золани Тете в бою за титул чемпиона по версии WBO в легчайшем весе.

Россиянин является бронзовым призером Олимпиады 2012 года в весовой категории до 52 кг. Дебют боксера на профессиональном ринге состоялся 11 мая 2017 года – тогда он победил Янника Кардосу единогласным решением судей. Всего на счету Алояна пять побед в шести поединках.

Последняя победа произошла 10 декабря 2019 года над Роналом Батистой. Тем самым, Алоян завоевал вакантный пояс WBA Gold в первом легчайшем весе.