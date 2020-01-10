Бой между Бетербиевым и Фаньлунем может пройти в Москве - Советский спорт
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10 января 2020 13:39Бокс

Бой между Бетербиевым и Фаньлунем может пройти в Москве

Поединок между чемпионом мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном может пройти 28 марта в Москве.

«Я очень рад вам сообщить, что моя обязательная защита поясов IBF и WBC против Менга Фанлонга состоится 28 марта в городе Квебек или в Москве», - написал Бетербиев в своем Instagram.

Добавим, что после перехода в профессиональный бокс Бетербиев выиграл все 15 проведенных боев.

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