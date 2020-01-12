Бывший тренер Ковалева: Сергей согласился на бой с Альваресом, потому что жадный Джон Дэвид Джексон, бывший тренер Сергея Ковалева, поделился мыслями о противостоянии россиянина с Саулем Альваресом.

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- Послушайте, я не смотрел этот бой, но видел обзор. Люди должны понять, что перед поединком боксеры подписывали контракт и Сергей поставил свою подпись под ним. Что он сказал после поединка? Он начал говорить о тяжелых условиях контракта. Но он же на них согласился, он взял деньги, а теперь ноет обо всем этом.

Если он был уверен, что такие условия навредят ему, то зачем он принимал этот вызов? Он просто обманывал болельщиков. Он взял деньги, потому что жадный. Но теперь он просит реванш. Реванш за что? За такой бой?

Ему нужно понять, что команда Канело выбрала его, потому что он был самым слабым из четырёх чемпионов полутяжелого веса. Ковалев уже прошел пик, - цитирует Джексона «Чемпионат» со ссылкой на канал FightHype в Youtube.

Напомним, что 2 ноября прошлого года в Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок за титул чемпиона мира во версии WBO в полутяжелом весе между россиянином Сергеем Ковалем и мескиканцем Саулем Альваресом. Действующий чемпион Ковалев проиграл претенденту. В 11-м раунде Альварес выиграл бой нокаутом.