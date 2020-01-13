Липинец встретится с Абдукахоровым за временный чемпионский пояс IBF в полусреднем весе Бой пройдет в Лас-Вегасе.

Российский боксер Сергей Липинец проведет поединок за временный чемпионский пояс IBF в полусреднем весе с Кудртилло Абдукахоровым из Узбекистана.

Бой состоится 22 февраля в Лас-Вегасе в рамках вечера бокса, главным событием которого станет матч-реванш между чемпионом WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

Липинец является экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе. Всего на профессиональном ринге он одержал 16 побед (12 нокаутом) и потерпел одно поражение.

В активе Абдукахорова 17 побед (9 нокаутом) в 17 боях.