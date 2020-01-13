Борис Скрипко: Головкину нужно залезть себе в голову и разобраться Комментатор Борис Скрипко вспомнил о расставании казахстанского боксера Геннадия Головкина со своим бывшим наставником Абелем Санчесом, а также работой GGG под руководством Джонатона Бэнкса.

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– У Головкина и Санчеса был хороший тандем. Они понимали друг друга, всё шло хорошо. Но, когда боксер начинает сдавать и он сам начинает это чувствовать – а это с возрастными спортсменами происходит неизбежно, то он начинает не столько глубоко анализировать себя, сколько искать какие-то причины рядом. Но это тоже объяснимо – это человеческая натура. Ну и потом приедаются люди друг к другу, когда столько лет – муж с женой разводятся после двадцати лет совместной жизни, что порой объяснить невозможно. Они решили расстаться. А что с новым тренером Головкин не стал лучше – а кто обещал, что он обязательно станет лучше? Ему казалось, что он станет лучше, что это даст какой-то импульс – в футболе тоже так говорят постоянно: когда приходит новый тренер, команда оживает на два-три тура. Но здесь мы этого не увидели. Геннадию надо разобраться с самим собой в первую очередь – дело не в прошлом тренере и не в Бэнксе. Дело в себе – нужно залезть себе в голову и разобраться. Ничего страшного, это происходит в жизни каждого человека – это надо пройти, – считает Скрипко.