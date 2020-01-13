Борис Скрипко: Головкину нужно залезть себе в голову и разобраться
Комментатор Борис Скрипко вспомнил о расставании казахстанского боксера Геннадия Головкина со своим бывшим наставником Абелем Санчесом, а также работой GGG под руководством Джонатона Бэнкса.
Загрузка...
– У Головкина и Санчеса был хороший тандем. Они понимали друг друга, всё шло хорошо. Но, когда боксер начинает сдавать и он сам начинает это чувствовать – а это с возрастными спортсменами происходит неизбежно, то он начинает не столько глубоко анализировать себя, сколько искать какие-то причины рядом. Но это тоже объяснимо – это человеческая натура. Ну и потом приедаются люди друг к другу, когда столько лет – муж с женой разводятся после двадцати лет совместной жизни, что порой объяснить невозможно. Они решили расстаться. А что с новым тренером Головкин не стал лучше – а кто обещал, что он обязательно станет лучше? Ему казалось, что он станет лучше, что это даст какой-то импульс – в футболе тоже так говорят постоянно: когда приходит новый тренер, команда оживает на два-три тура. Но здесь мы этого не увидели. Геннадию надо разобраться с самим собой в первую очередь – дело не в прошлом тренере и не в Бэнксе. Дело в себе – нужно залезть себе в голову и разобраться. Ничего страшного, это происходит в жизни каждого человека – это надо пройти, – считает Скрипко.
Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году«Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев.07.01.2020 12:30БоксУсачев Владислав
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринтеНа этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно.10.01.2020 18:30БиатлонТигай Лев
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с ДжексономРоссийский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator.28.12.2019 17:00ММАУсачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка ДэвисаКарен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе!22.11.2019 20:00ТеннисМысин Николай
Зима-2020 в РПЛ: каникулы лидеровВ преддверии массового выхода клубов РПЛ из зимних отпусков завершаем обзор их предстоящих подготовительных мероприятий ко второй части сезона. На сладкое мы оставили пятерку лидеров чемпионата, претендующих (увы, в последний раз для России, видимо, на долгие годы) на три путевки в Лигу чемпионов.05.01.2020 20:15ФутболМощенко Захар
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео)Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона.29.12.2019 10:00ММАУсачев Владислав
3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвездВ пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.27.12.2019 08:00Фигурное катаниеТигай Лев
А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборнойНазваны имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января.29.12.2019 13:00Фигурное катаниеТигай Лев
Русский банкет в Нью-Йорке продолжается: Шестеркин – 46 спасений, Панарин – 61-е очкоИгорь Шестеркин провел второй матч за «Рейнджерс» и снова выиграл, на сей раз у «Нью-Джерси» – 6:3. Артемий Панарин вторую встречу кряду набрал три очка, а всего их у Хлебушка в этом сезоне уже 61 (24+37).10.01.2020 12:00ХоккейСлавин Виталий