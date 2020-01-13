Уайлдер – о втором поединке с Фьюри: Я вырву его печень Встреча состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе (США).

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер серьезно настроен на второй бой с британцем Тайсоном Фьюри. Также он рассказал об ошибках, допущенных в первом поединке.

«Честно говоря, в первом поединке я просто перестал бить по корпусу. Не знаю почему. Впрочем, это уже не имеет никакого значения. В ответном бою я буду делать это до самого конца. При этом буду бить по открытым местам и вырву печень Фьюри. В первом бою я был агрессивен и продолжу это делать в ответной встрече.

Он говорит, что нокаутирует меня? Слушайте, он просто смешит людей. Как он это сделает, если у него подушки вместо кулаков? Он никого не сможет нокаутировать», – приводит слова американца BoxingNews24.

Добавим, что в первом поединке арбитры не смогли выявить победителя. Он завершился вничью. При этом британец побывал в нокдауне.