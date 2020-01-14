Промоутер Поветкина сообщил, когда может состояться реванш против Хантера В декабре бой россиянина с американцем завершился ничьей.

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Российский боксер Александр Поветкин проведет свой второй бой против американца Майкла Хантера после поединка с британцем Диллианом Уайтом. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Бой с Хантером будет после Уайта», – заявил Рябинский в интервью «РИА Новости».

Напомним, что в декабре Поветкин свел вничью поединок с Хантером за звание обязательного претендента по линии WBA в тяжелом весе.

Всего на счету 40-летнего российского боксера на профессиональном ринге 35 побед (24 нокаутом), два поражения и ничья.

Ранее сообщалось, что бой Поветкин – Уайт может состоятся 18 апреля, но точная дата утверждена не была. На счету 31-летнего британца 27 побед (18 – нокаутом) при одном поражении.