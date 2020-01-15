Руис вернется на ринг в начале лета

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис проведет еще один бой в течение 2020 года.
Согласно источнику, американец вернется к тренировкам в феврале, а бой планирует провести в конце мая или начале июня.
В крайнем поединке Руис уступил по решению судей британцу Энтони Джошуа и потерял чемпионские пояса. После этого боя в активе 30-летнего Джошуа – 23 победы и одно поражение. У 30-летнего Руиса – 33 победы и два поражения.
Напомним, Руис победил Джошуа 1 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, отобрав у британца чемпионские титулы в четырех весовых категориях.
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай Сергей Карякин: Хочу открыть матч «Барселоны» Сетьена Российский гроссмейстер, участник матча на первенство мира 2016 года, вспомнил, как играл в шахматы с новым главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном. 15.01.2020 20:10 Футбол Безъязычный Алексей Алексей Поляков: Сели в лифт с Игнашевичем - и разъехались в разные стороны Новый тренер вратарей «Торпедо» рассказал о том, как попал в штаб столичного клуба после многолетней работы в системе «Локомотива». 15.01.2020 17:14 Футбол Григорьевская Юлия От сумы и тюрьмы не зарекайтесь. Футболисты, опустившиеся на финансовое дно Подрабатывающий таксистом Хакан Шукюр - далеко не первый известный в прошлом футболист, опустившийся на финансовое дно. Правда, большинство его «предшественников» пострадали отнюдь не из-за политики. Вот некоторые примеры. 15.01.2020 19:06 Футбол Поквитается ли Крикунов за Знарка? Регулярный чемпионат выходит на финишную прямую. Командам осталось пройти менее трети пути. 15.01.2020 20:46 Хоккей Трофименко Кирилл Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс Седьмой - на выход! В НХЛ состоялась очередная тренерская отставка В НХЛ состоялась седьмая по счету тренерская отставка. Главному тренеру «Вегаса» Жерару Галлану указали на дверь. Команду возглавит опытный Питер Дебур, всего месяц находившийся без работы после увольнения из «Сан-Хосе». 15.01.2020 21:00 Хоккей Федоровский Александр Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай