Руис вернется на ринг в начале лета Об этом сообщает ESPN Deportes.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис проведет еще один бой в течение 2020 года.

Согласно источнику, американец вернется к тренировкам в феврале, а бой планирует провести в конце мая или начале июня.

В крайнем поединке Руис уступил по решению судей британцу Энтони Джошуа и потерял чемпионские пояса. После этого боя в активе 30-летнего Джошуа – 23 победы и одно поражение. У 30-летнего Руиса – 33 победы и два поражения.

Напомним, Руис победил Джошуа 1 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, отобрав у британца чемпионские титулы в четырех весовых категориях.