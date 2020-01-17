Бетербиев начал подготовку к бою против Мэн Фаньлуна - Советский спорт
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17 января 2020 16:25БоксШарафудинов Виктор

Бетербиев начал подготовку к бою против Мэн Фаньлуна

Россиянин будет защищать титул чемпиона IBF 28 марта.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев в Кисловодске начал подготовку к поединку против китайца Мэн Фаньлуна. Поединок за титул IFB состоится 28 марта либо в России, либо в Канаде.

«Моя подготовка находится на самом начальном этапе, и первый сбор мы проводим в Кисловодске, – заявил Бетербиев в интервью сайту Федерации бокса России. – Так получилось, что в одновременно со мной сборы проводит женская сборная России.

Продолжить свою подготовку я хочу в Канаде. Там у меня вся команда и спарринг-партнеры. Именно там пройдет основная подготовка, независимо от того, где пройдет мой следующий бой.

И я пока не могу ответить на вопрос, где пройдет мой поединок – в России или в Канаде. Федерация бокса России обсуждает возможность проведения моего боя в России.

Фаньлун – это хороший боксер. Всегда интересно боксировать с левшами, при подготовке этот факт надо учитывать. К этому бою нужно готовиться по полной программе. На кону, скорее всего, будут стоять оба титула».

Изначально право проведения поединка было доверено Китаю, но затем Бетербиев отказался драться в Поднебесной из-за притеснений китайскими властями мусульман-уйгуров.

Ранее Бетербиев на своей странице в Instagram написал, что бой против Мэн Фаньлуна состоится либо в канадском Квебеке, либо в Москве.

На профессиональном ринге 34-летний россиянин выиграл все 15 поединков нокаутом. У 31-летнего китаец Мэн Фаньлун тоже безупречный послужной список – 16 побед в 16 профессиональных боях (из них 10 нокаутом.

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