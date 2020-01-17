Тайсон Фьюри: Готовясь к бою с Уайлдером, мастурбирую по семь раз в день Встреча между Фьюри и Уайлдером состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе.

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о программе подготовки к поединку за титул WBC против Деонтея Уайлдера.

– Я ем пять-шесть раз в день и выпиваю восемь литров воды. Если это даст мне преимущество, то я готов пробовать. Также я мастурбирую семь раз в день. Таким образом я сохраняю в организме уровень тестостерона. Нужно оставаться активным и поддерживать тестостерон, не хочу, чтобы его уровень падал, – цитирует Фьюри El Mundo Deportivo.

Напомним, что первый бой чемпиона WBC в тяжелом весе Уайлдера и экс-обладателя титулов WBA (Super), IBF и WBO Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью.