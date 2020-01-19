Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что ему неинтересен бой с украинцем Александром Усиком.

- Усика нет в моем списке. У него нет имени. Никто не заинтересован. Он не приносит денег. Зачем мне проводить бой с ним? Он маленький тяжеловес, иностранец, который плохо говорит по-английски, и никто в любом случае не заинтересован в этом поединке. Я хочу больших боев, которые будут интересны людям, а это не один из них.

Это не станет большой битвой. Усик все еще чужой в западном мире. Возможно, в Украине Усик может быть большой звездой, но Британия и Америка не заинтересованы в каком-то украинском боксере. Так оно и есть. Чемпион мира в тяжелом весе должен быть с Запада, вот и все. Вот как это происходит, - приводит слова Фьюри Boxing News 24 со ссылкой на IFL TV.

Напомним, что Фьюри заявил, что намерен добиться досрочной победы в реванше с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, который пройдет 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе. Первый бой Уайлдера и Фьюри, состоявшийся в декабре 2018 года, завершился вничью.

Ранее чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе Джошуа заявлял о желании провести бой с Усиком. На счету украинца в 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне, но 16 их них он провел в первом тяжелом весе.