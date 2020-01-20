Тайсон Фьюри: Думаю, что Джошуа просто создан для Уайлдера Британский боксер Тайсон Фьюри считает, что его предстоящий соперник американец Деонтей Уайлдер без проблем бы справился с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа.

– Думаю, Уайлдер нокаутировал бы Джошуа за два раунда, и это если не критично относиться к Джошуа. Я думаю, что он просто создан для Уайлдера. Большая тяжелая туша, марширующая вперед. Я не думаю, что Джошуа отлично выступил в бою-реванше против Руиса. Его соперник был толстым как свинья. Те несколько миллионов, которые он получил, семь миллионов долларов пошли прямо ему в живот, – цитирует Фьюри TheMacLife.

8 декабря 2019 года Руис уступил Джошуа по решению судей и потерял чемпионские пояса.

Напомним, что матч-реванш Фьюри – Уайлдер пройдет 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе. Первый поединок между боксерами, состоявшийся в декабре 2018 года, завершился вничью.