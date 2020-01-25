Султан Ибрагимов: Владимиру Кличко не хватало инстинкта убийцы - Советский спорт
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25 января 2020 15:51БоксУсачев Владислав

Султан Ибрагимов: Владимиру Кличко не хватало инстинкта убийцы

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов рассказал о стиле Владимира Кличко, который был чемпионом мира на протяжении 11 лет.

Напомним, что Ибрагимов потерпел поражение от Кличко судейским решением и завершил карьеру боксера.

– На самом деле Владимир очень грамотно пользовался своим преимуществом в росте и размахе рук. На все сто процентов. Ему не хватало инстинкта убийцы. Он не шел добивать соперника. Не давал зрелища. В боях очень эффективно использовал руки и держал соперника. Хочешь, не хочешь, а когда на тебе повисли 120 килограмм на протяжении 12 раундов, ты устанешь. Кличко изматывал соперников.

Появился Фьюри и Владимир не смог этого повторить. Проиграл бой, а прежних чемпионских амбиций уже нет. Поэтому он проиграл в бою с Джошуа. При этом отмечу, это был лучший поединок в карьере Кличко. Я не ожидал, что у него такой твердый характер и столько силы воли. Особенно после падений. Но удача оказалась на стороне Джошуа.

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