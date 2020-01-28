Байсангуров проведет бой с Шигашевым в Санкт-Петербурге Чеченский боксер Хусейн Байсангуров и Сергей Шигашев выступят в главных боях шоу «Короли Нокаутов»-2.

Встреча состоится 28 февраля 2020 года на арене AZIMUT Отель Санкт-Петербург.

Организатор боксерского вечера - промоутерская компания «ЮКА Промоушен» - обещает собрать во втором шоу «Короли Нокаутов» интригующие поединки с участием российских и зарубежных нокаутеров.

31-летний Сергей Шигашев имеет в послужном списке 9 побед (5 досрочно) и ни одного поражения. В любительском боксер Шигашев одержал 338 побед в 356 боях.

25-летний Хусейн Байсангуров одержал 15 побед (13 досрочно) и потерпел 1 поражение.

«Бокс — непредсказуемый спорт, где невозможно угадать в какой момент может случиться нокаут. Все зависит от формы и класса боксеров. Мы стремимся собирать в наших шоу перспективных боксеров, которые не боятся рисковать и готовы биться с лучшими, чтобы стать лучшими. Это главный принцип боев, которые организует наша промоуторская компания. Билеты на «Короли Нокаутов» уже в продаже на сайте kokings.ru», – сказал генеральный директор промоуторской компании «ЮКА Промоушен» Зяки Юнисов.