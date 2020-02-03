Сироткин и Эдилов проведут поединки 21 февраля в Москве

В главном поединке этого вечера 34-летний Ислам Едисултанов (9-0, 6 КО) проведет поединок за промежуточный пояс WBO в первом среднем весе против 27-летнего Терентьева (15-2, 7 КО).

В соглавном бою вечера Апти Давтаев (19-0-1, 18 КО) проведет защиту пояса WBC Asian Boxing Council Continental в тяжелом весе в поединке против боксера из ЮАР Фло Симбы (15-5, 13 КО).

Также пройдут следующие бои:

Адлан Абдурашидов – соперник неизвестен

Асламбек Идигов – Райан Форд

Ризван Элиханов – соперник неизвестен

Апти Устарханов – Андрей Сироткин

Абдул-Керим Эдилов – Ибрагим Лаборан

Мовсур Юсупов – соперник неизвестен

Мехди Абдурашедов – соперник неизвестен

Рамзан Байсаров – неизвестен

Идрис Шахманов – Сергей Белошапкин

Шамиль Хатаев – неизвестен

Саид-Хусейн Мусалипов – Роман Клемешов