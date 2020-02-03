Сироткин и Эдилов проведут поединки 21 февраля в Москве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 февраля 2020 15:55Бокс

Сироткин и Эдилов проведут поединки 21 февраля в Москве

21 февраля в Москве во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском пройдет IV международный турнир по профессиональному боксу «Время легенд: Москва».

В главном поединке этого вечера 34-летний Ислам Едисултанов (9-0, 6 КО) проведет поединок за промежуточный пояс WBO в первом среднем весе против 27-летнего Терентьева (15-2, 7 КО).

В соглавном бою вечера Апти Давтаев (19-0-1, 18 КО) проведет защиту пояса WBC Asian Boxing Council Continental в тяжелом весе в поединке против боксера из ЮАР Фло Симбы (15-5, 13 КО).

Также пройдут следующие бои:

Адлан Абдурашидов – соперник неизвестен
Асламбек Идигов – Райан Форд
Ризван Элиханов – соперник неизвестен
Апти Устарханов – Андрей Сироткин
Абдул-Керим Эдилов – Ибрагим Лаборан
Мовсур Юсупов – соперник неизвестен
Мехди Абдурашедов – соперник неизвестен
Рамзан Байсаров – неизвестен
Идрис Шахманов – Сергей Белошапкин
Шамиль Хатаев – неизвестен
Саид-Хусейн Мусалипов – Роман Клемешов

«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Алена Леонова: Я думаю, что Трусова просто устала морально, ей надо выдохнуть Дмитрий Алиев: В детстве я совмещал два вида спорта – лыжи и фигурное катание Даниелян не выступит на юниорском первенстве России
Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем Узбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO. 26.01.2020 14:45 Бокс Усачев Владислав
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Блейдс смел со своего пути дос Сантоса. Главные моменты турнира UFC в Роли (видео) В Роли (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с его результатами и самыми интересными моментами. 26.01.2020 07:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
15:58 Футбол Агент Бэйла: Большинство клубов финансово не могут позволить себе трансфер моего клиента
15:55 Бокс Сироткин и Эдилов проведут поединки 21 февраля в Москве
15:48 Футбол «Ювентус» летом хочет вернуть Орсолини
15:47 Футбол Владимир Федотов – о перспективах «Сочи»: Весной вы увидите команду, нацеленную на результат
15:41 Футбол Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут Евро-2020 в равном объеме
15:33 Футбол Стала известна дата следующего заседания исполкома РФС
15:30 Боец MMA сломал руку, вывихнул плечо и локоть, пытаясь освободиться от захвата (видео)
15:24 Футбол «Брайтон» продлил контракт с 36-летним нападающим
15:16 Формула-1 Марко – о Феттеле: Не могу представить, что за «Ред Булл» будут выступать два пилота на букву Ф
15:09 Футбол Даниэль Мальдини: Дебют за «Милан» был моей целью
15:08 Футбол Агент Смольникова: Подвижек в переговорах о продлении контракта с «Зенитом» нет
15:00 Вольная борьба Михаил Мамиашвили: Жена Махова принимает препараты, в которых присутствует гормон роста
14:55 Вольная борьба Махов сдал положительную допинг-пробу
14:52 Хоккей «Амур» в гостях всухую переиграл «Адмирал»
14:43 Хоккей У хоккеистов «Ценг Тоу» не обнаружен вирус
14:42 Футбол Мадзарри может быть уволен из «Торино»
14:28 Футбол Луис Адриано: Если жена захочет вернуться в Россию, рассмотрим этот вариант
14:28 Футбол Виллиан хочет остаться в «Челси»
14:17 Футбол Левандовски – лучший футболист Польши 2019 года
14:12 Футбол американский Трамп перепутал штаты США, поздравляя победителей Супербоула
Бедным - не читать! Почему стоимость книг в России стала шокирующе высокой
Удмуртия осталась без «Лидеров России»
В Уфе родителей попросили дать согласие на обыск детей в школах
Подсудимый главный архитектор Ростова во вторник выйдет на работу
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика