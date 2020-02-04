Кушиташвили за решеткой читает «Двенадцать стульев» Боксер утверждает, что у него все хорошо, и претензий к тюремной пище нет.

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, находится в СИЗО в так называемой карантинную камеру, где нет телевизора и холодильника. Об этом сообщает RT.

«Телевизор я уже лет восемь не смотрю, так что если его не будет, то и ладно. Я читаю «Двенадцать стульев», – цитирует Кушиташвили источник.

Также боксер отметил, что у него все хорошо, и претензий к тюремной пище нет.

Георгия интересует возможность поддерживать спортивную форму. Полноценного спортзала в СИЗО нет, но есть спорткомнаты с тренажерами, и Кушиташвили надеется в будущем их посещать.

В настоящее время у спортсмена только один сосед – ранее несудимый, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений.

Администрация СИЗО заявляет, что в ближайшем будущем боксера переведут в общую камеру.

Напомним, что Кушиташвили был задержан правоохранительными органами при попытке забрать наркотики.

Сотрудники Росгвардии увидели, как Кушиташвили и его приятель Оганнисян быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Росгвардейцы поднялись за ними и застали, когда молодые люди снимали закладку. Оганнисян сопротивления не оказал, а Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос.

В ходе личного досмотра у боксера был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно кокаином.

Помимо статьи за нападение на правоохранителя, спортсмену теперь грозит 228-я статья (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Кушиташвили является двукратным чемпионом России по боксу (2015, 2018) в весовой категории до 81 кг.