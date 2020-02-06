Едисултанов и Терентьев проведут бой за региональный пояс WBO - Советский спорт
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06 февраля 2020 10:55Бокс

Едисултанов и Терентьев проведут бой за региональный пояс WBO

34-летний Ислам Едисултанов и 27-летний Евгений Терентьев проведут бой за региональный пояс WBO в первом среднем весе.

Встреча состоится 21 февраля в Москве в рамках турнира по профессиональному боксу «Время легенд: Москва».

В рамках этого шоу выступят тяжеловес, обладатель пояса WBC Asian Boxing Council Continental Апти Давтаев, член сборной России и участник Олимпийских игр Адлан Абдурашидов и бывший боец UFC Абдул-Керим Эдилов, которому предстоит второй бой на профессиональном ринге.

Напомним, что на счету Едисултанова 9 побед (6 досрочно) и ни одного поражения. У Теретьева в активе 15 побед (7 досрочно) и 2 поражения.

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