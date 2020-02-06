Дмитрий Бивол: Бой с Рамиресом станет для меня настоящим спортивным вызовом - Советский спорт
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06 февраля 2020 11:43БоксКорегин Владислав

Дмитрий Бивол: Бой с Рамиресом станет для меня настоящим спортивным вызовом

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал о своем возможном поединке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

– Да, это не слухи. Посмотрим. Надеюсь, он захочет побоксировать за титул чемпиона мира. Могу поставить на кон и свое звание. Дело в том, что Рамирес – серьезная величина в боксе. Он чемпион мира во второй средней весовой категории. Это непобежденный мексиканский боец, который имеет за плечами 40 битв. В связи с этим для меня эта схватка представляет большой интерес и является настоящим спортивным вызовом, – цитирует Бивола RT.

Отметим, что Бивол владеет поясом чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. На счету 29-летнего россиянина 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Что касается Рамиреса, то 28-летний мексиканец также является непобежденным бойцом – он одержал победы во всех своих 39 поединках (25 нокаутом).

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