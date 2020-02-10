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Бой между Усиком и Чисорой перенесен с марта на май - Советский спорт
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10 февраля 2020 17:27БоксКорегин Владислав

Бой между Усиком и Чисорой перенесен с марта на май

Украинский боксер не успевает залечить травму локтя.

Бой между 33-летним украинцем Александром Усиком и 36-летним британцем Дереком Чисорой отложен, сообщает World Boxing News.

Поединок должен был состояться 28 марта на одном из стадионов Лондона или Манчестера, однако по причине травмы Усика, бой перенесли. Эту информацию уже подтвердил промоутер Эдди Хирн.

Стоит отметить, что победитель боя Усик – Чисора сможет встретиться с британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, и IBO Энтони Джошуа.

Отметим, что на счету Усика 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне, 16 из них он провел в первом тяжелом весе.

Чисора за свою карьеру провел 41 бой, добившись 32 побед при девяти поражениях.

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